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8 أهداف لوثيقة النقل عبر بوابة «بيان».. تعرف عليها

8 أهداف لوثيقة النقل عبر بوابة «بيان».. تعرف عليها
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تواصل – الرياض:

قال مدير عام إدارة نقل البضائع بالهيئة العامة للنقل المهندس إبراهيم المديهيم، إن إصدار وثيقة النقل لقطاع النقل العام عبر بوابة “بيان” سيصبح إجراءً إلزامياً في غضون 3 أشهر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية ببوابة “بيان” الإلكترونية أقيمت بغرفة الشرقية، والتي ناقشت طرق تمكين الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع؛ التي ستعد مستندا يصدر بموجب عقد النقل وإثباتاً على تسلم الناقل للبضاعة لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

وشدد المديهيم على ضرورة التسجيل في البوابة، مشيراً إلى أنه ستطبق الوثيقة على النقل العام كمرحلة أولى والنقل الخاص في المرحلة الثانية، وعلى كل الشاحنات المحلية أو التي تعمل بالمملكة سواء لنقل البضائع لغرض التصدير أو بضائع مستوردة.

وأوضح أن بوابة “بيان” تستهدف التأكد من أن الشركات الناقلة مرخصة، والقضاء على التستر والعمل بدون ترخيص، لافتاً إلى أن الوثيقة التي تصدر إلكترونياً فور تسلم الناقل أو وسيط الشحن للبضاعة تضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن هناك ثمانية أهداف لبوابة بيان وهي: تنظيم قطاع النقل، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الأمن والسلامة، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وضبط جودة عمليات نقل البضائع، وضمان الفعالية والسرعة والدقة، والتحقق من نظامية المركبات، ودعم توجهات الدولة في تطوير القطاع.

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