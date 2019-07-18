عملية جراحية لامرأة بنجران.. جميع أعضاء جسمها في مكانها العكسي

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نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لمريضة تبلغ من العمر 65 عاماً تشتكي من ألم في البطن الجهة العلوية اليسرى.

وأوضحت الصحة في نجران أن المريضة لديها حالة نادرة وهي وجود جميع أعضاء الجسم الداخلية في مكانها العكسي وتسمى طبياً Situs Inversu حيث كانت تعاني من التهاب حاد في المرارة بسبب وجود حصوات مرارية.

وأضافت أنه بعد تقييم الحالة اتضح أن الإجراء الجراحي يصاحبه مخاطر عالية نظراً لمعانة المريضة من أمراض للقلب والتي نجح من خلالها الكادر الطبي بكفاءة عالية في استئصال المرارة بعد مواجهة بعض الالتصاقات في منطقة المرارة نتيجة الالتهاب المزمن لها.

وأشار إلى أنه وأثناء إجراء العملية تبين وجود حصوة داخل القناة الصفراوية التي تشكل خطورة عالية على حياة المريضة حيث تم إزالتها في الحال عن طريق منظار خاص بالقنوات المرارية ERCP لإخراج الحصوة من القناة وضمان تدفق العصارة المرارية من الكبد بعد العملية بشكل سليم ، وقد تلقت المريضة الرعاية الصحية اللازمة وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.