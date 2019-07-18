10 أخطاء يجب تجنبها إذا وقع هاتفك في المياه

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يسبب وقوع الهواتف الذكية في الماء الكثير من المشاكل والقلق لمستخدميها خوفاً من خسارة أجهزتهم، ويلجأ أغلبيتهم إلى عدد من الحلول التي يعتقدون بأنها تساعدهم على تجفيف هواتفهم بسرعة أو يقومون من دون إدراك فعل أشياء قد تؤدي لخسارة هواتفهم إلى الأبد.

موقع “gadgetsnow” الهندي عرض أهم 10 أشياء ينبغي تجنبها في مثل هذه الحالة:

1- عدم تجفيف الهاتف باستخدام مجفف الشعر: حيث يؤدي الهواء الساخن لإتلاف المكونات الداخلية للهاتف أو يتسبب بحدوث عطل نتيجة للحرارة الزائدة.

2- عدم توصيل الهاتف المبتلّ بالتيار الكهربائي لشحن البطارية.

3- عدم هز الهاتف بقوة لإخراج الماء لأن ذلك قد يتسبب في تسرب المياه إلى الداخل.

4- عدم فك الهاتف أو إخراج البطارية.

5- لا تحاول استخدامه بل قم بإطفائه من خلال زر التشغيل.

6- لا تحاول إخراج بطاقة “sim” لأن ذلك قد يتسبب بدخول المياه إلى داخل الجهاز.

7- أخبر مركز الخدمة بأن الهاتف سقط في الماء إذا قررت إصلاحه لأن الكذب قد يتسبب في ضرر أكبر للهاتف خلال عمل المختص.

8- لا تستخدم مروحة أو منفاخاً هوائياً لإزالة الماء، لأن ذلك قد يتسبب بتراكم الرطوبة داخل الجهاز.

9- لا تضغط على أي أزرار في الجهاز لمنع دخول المياه إلى داخل الجهاز.

10- لا تحاول وصل سماعات الرأس بالمقبس الموجود في الهاتف، لأنه قد يتسبب بصعقة كهربائية.