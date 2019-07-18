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اكتشافات مهمة بالمملكة.. مناطق غنية بالذهب والعناصر النادرة

اكتشافات مهمة بالمملكة.. مناطق غنية بالذهب والعناصر النادرة
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تواصل- الرياض:

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، الكشف عن بيئات واعدة بالمملكة غنية بالخامات والمعادن كالذهب والنحاس والزنك والعناصر النادرة، مشيرة إلى أنها في طور الاستكشاف والدارسة لمعرفة جدواها الاقتصادية للبلاد وفرصها الاستثمارية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، وقال إن الاستكشاف المعدني من أهم البرامج التي تعمل عليها الهيئة، منوها إلى أن المملكة غنية بالخامات والمعادن الصناعية التي يتم استغلالها حالياً أبرزها الفوسفات والبوكسيت، واللذان يستخدمان في صناعة الأسمدة والألمونيوم، فضلاً عن رمال السيليكا بأنواعها.

وأبان أن عمليات الاستكشاف والتنقيب تتم بأيد وطنية فقط، وأن عدد الجيولوجيين العاملين في المجال بالهيئة يبلغ 40 مختصا من الكفاءات الوطنية الشابة وذات الخبرة، لافتاً إلى أن تلك المشاريع تأتي في إطار اهتمام الدولة بالقطاع التعديني لتنويع مصادر الدخل. حسب “الاقتصادية”.

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