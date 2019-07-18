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رد حاسم من «السعودية للكهرباء» بشأن «زيادة أسعار الخدمة»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الشركة السعودية للكهرباء اليوم بيانا للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهها لزيادة أسعار الخدمة.

وبينت الشركة من خلال صفحة العناية بالمشتركين في ردّ على التساؤلات حول المنشور الذي تم تداوله بخصوص زيادة الأسعار بقولها: “غير صحيح ما يتم تداوله عن وجود زيادة في التعرفة وأسعار الخدمة”.

وكانت وزارة الطاقة والصناعة قد شددت في وقت سابق على ضرورة توخي الحذر قبل نشر أو تداول مثل تلك المعلومات المغلوطة عن ارتفاع تسعيرة الكهرباء، وأن على الجميع التأكد من صحة ومصداقية الأخبار من مصادرها الموثوقة واعتماد المصدر الرسمي لها.

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