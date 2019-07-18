«المرور» و«أمانة مكة» تتوعدان قائد سيارة بلدية.. شاهد الفيديو لتعرف ما فعل

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تواصل – فريق التحرير:

ناشد مواطن أمانة العاصمة المقدسة وإدارة المرور بمنطقة مكة المكرمة بمحاسبة سائق سيارة تابعة للأمانة خالفت أنظمة المرور ، وصور المواطن مقطع فيديو لإحدى سيارات أمانة العاصمة المقدسة المخصصة لرفع النفايات، وهي تسير في الاتجاه المعاكس بطريق رئيسي في مكة المكرمة .

وقال المواطن إن السيارة قامت بعكس الشارع الرئيسي صباح اليوم الخميس ، تحديدا في الشارع الواقع خلف مدينة الملك عبد الله الطبية . ووصف الأمر بالاستهتار الذي يعرض حياة المارة للخطر .

من جانبها توعّدت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، قائد المركبة التي تتبع الأمانة، باتخاذ الإجراء اللازم حيال عكسها شارعًا رئيسيًّا بمكة.

فيما قالت “الأمانة”في ردها على المواطن: “‏‎‎شكرًا لتواصلك أخي الكريم، سيتمّ اتخاذ الإجراء اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت”؛ فيما ردّت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قائلةً: “‏‎‎‎مرحبًا بك، سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة”.

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