الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سُكر واقتحام منزل وارتكاب فاحشة.. تنفيذ حكم القتل في الجناة بجدة

سُكر واقتحام منزل وارتكاب فاحشة.. تنفيذ حكم القتل في الجناة بجدة

رد حاسم من «السعودية للكهرباء» بشأن «زيادة أسعار الخدمة»

رد حاسم من «السعودية للكهرباء» بشأن «زيادة أسعار الخدمة»

«المرور» تُعلن القبض على امرأة ارتكبت مخالفة خطيرة بسيارتها (صور)

«المرور» تُعلن القبض على امرأة ارتكبت مخالفة خطيرة بسيارتها (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة إبطال قنبلة في جدة

شرطة مكة تكشف حقيقة إبطال قنبلة في جدة

«مدى» تتخطى 688 مليون عملية شراء عبر أجهزة نقاط البيع

«مدى» تتخطى 688 مليون عملية شراء عبر أجهزة نقاط البيع
0

تواصل – واس:

سجل نظام المدفوعات الوطني “مدى” في النصف الأول من العام الجاري 2019 أرقاماً قياسية غير مسبوقة في سجل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بارتفاع يبلغ 47 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي العمليات المنفذة في النصف الأول من العام الجاري 688,4 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 136,7 مليار ريال.

وتُشكّل هذه الأرقام امتداداً لما تشهده خدمة نقاط البيع من نمو شهري متصاعد في عدد العمليات للأعوام الثلاثة السابقة مقارنة بعدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي، وهو ما يعكس توسّع الاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني بين سكان المملكة، وتقلص الاعتماد على المدفوعات النقدية أو الحاجة إلى السحوبات من الصراف الآلي، حيث سجّلت أجهزة الصراف الآلي 621 مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2019م، بانخفاض بنسبة (6%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتترافق هذه الارتفاعات مع التحسّن المضطرد في مميزات خدمة نقاط البيع وثقة المتعاملين، حيث تناقص الزمن الذي تستغرقه عملية الدفع عبر الجهاز إلى 3 ثوانٍ فقط، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً في كفاءة الخدمة نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني “مدى” والخدمات المقدمة من البنوك الأعضاء، مع ارتفاعٍ إجمالي في عدد أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري بنسبة 11% وذلك بعد وصولها إلى 391,828 جهازاً بنهاية شهر يونيو 2019م مقارنةً بـ 351,645 جهازاً كانت في الخدمة مطلع العام.

وتأتي هذه القفزات الإيجابية في مسيرة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، انعكاساً للجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي في التوجه نحو مجتمع غير نقدي، عن طريق توفير المزيد من خيارات المدفوعات الإلكترونية الآمنة والموثوقة والفعّالة.

كما تصب جهود مؤسسة النقد العربي السعودي مُمثلة بالمدفوعات السعودية على تحفيز القطاع البنكي على النشر الموسع لتقنية الدفع عبر خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) من خلال خدمة مدى أثير، التي تُمكّن المستخدمين في السعودية من الدفع عن طريق الهواتف الذكية والبطاقات البنكية المدعمة بنفس الخاصية، وقد أثمرت هذه الجهود عن وصول عدد أجهزة نقاط البيع الداعمة لهذه الخدمة حتى نهاية شهر يونيو إلى أكثر من 360 ألف جهاز، وهي تشكل 93% من إجمالي الأجهزة المتوافرة في المحال التجارية في المملكة.

كما وصل عدد البطاقات البنكية المدعمة بهذه الخاصية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية تمثل قرابة 48% من البطاقات البنكية المُصدرة في المملكة.

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاعٍ قياسيّ في عدد العمليات المنفذة من خلال خدمة مدى أثير بوصولها إلى أكثر من 53% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة خلال شهر يونيو 2019، وهو أعلى من المعدل العالمي للدول التي سبقت المملكة في طرح الخدمة.

ومن المتوقع استمرار هذا التوجه الصاعد بفضل الاعتماد الملحوظ من قبل الأفراد على المدفوعات عبر الأجهزة الذكية من خلال خدمتي mada Pay و Apple Pay والتي بدأت أغلب البنوك العاملة في المملكة بتقديمها لعملائها الأفراد مؤخراً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. 40% من المحطات لم تلتزم بتوفير خدمات «مدى»

جدة.. 40% من المحطات لم تلتزم بتوفير خدمات «مدى»

«ساما تهتم » تستقبل شكاوى العملاء على المصارف المتأخرة في تركيب وصيانة أجهزة مدى

«ساما تهتم » تستقبل شكاوى العملاء على المصارف المتأخرة في تركيب وصيانة أجهزة مدى

توفير 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني بمحطات الوقود.. و«إلزاميًّا» بعد 3 أيام

توفير 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني بمحطات الوقود.. و«إلزاميًّا» بعد 3 أيام

محطات الوقود تُحمِّل البنوك مسؤولية تأخر تركيب أجهزة مدى

محطات الوقود تُحمِّل البنوك مسؤولية تأخر تركيب أجهزة مدى

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!
تدوينات حرة

إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!

المزيد
تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة
مقالات

تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة

المزيد
شرف البيت العتيق
تدوينات حرة

شرف البيت العتيق

المزيد
هذه السنة.. لن نسافر
تدوينات حرة

هذه السنة.. لن نسافر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>