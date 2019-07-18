«فيس آب» يمتلك معلومات 150 مليون شخص.. ماذا سيفعل بها؟

تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني حديث أن تطبيق “فيس آب Face App” الذي أصبح مستخدماً بكثافة خلال الأيام الأخيرة، بات يمتلك معلومات عن أكثر من 150 مليون شخص.

وأوضح التقرير أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون متجر تطبيقات “غوغل بلاي” حمّلوا التطبيق، الذي يستخدم لتحويل ملامح الوجوه في الصور إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر.

كما أظهرت بيانات متجر تطبيقات “آي أو إس” الخاص بهواتف “آبل”، أن “فيس آب” أصبح التطبيق الأول في 121 دولة، بحسب ما نقله موقع مجلة “فوربس” الأمريكية.

وقالت “فوربس” إن “فيس آب” صار يمتلك معلومات عن أشكال وجوه وأسماء عشرات الملايين من المستخدمين، وبإمكانه استخدامها لأي غرض وفي أي وقت، وفقاً لما تنص عليه شروط الاستخدام.