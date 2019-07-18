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«إعتام عدسة العين» يصيب 7% من المواطنين

«إعتام عدسة العين» يصيب 7% من المواطنين
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تواصل – الرياض:

كشفت جهة صحية مختصة أن حوالي 7% من المواطنين و42% ممن تزيد أعمارهم على 40 عاماً يعانون من مرض إعتام عدسة العين “الساد” أو المضاعفات المرتبطة به، وهو مرض يؤدي إلى التحسس من الإنارة المبهرة مع ضعف الإبصار ليلاً.

وأوضحت الجهة الصحية خلال الاجتماع العلمي السنوي الـ31 للجمعية السعودية لطب العيون الذي انعقد بالرياض أخيرا، أن ما يزيد على 3.5% من سكان المملكة يعانون من ندبات القرنيّة التي يُعزى 50% من حالات الإصابة بها إلى مرض الرمد الحبيبي (التراخوما).

وأشارت إلى أن شيخوخة السكان أحد أبرز الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، ما يستوجب اتخاذ تدابير لكبح انتشار أمراض العيون وحالات فقدان البصر المرتبطة بتقدّم السن.

 

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