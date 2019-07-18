إحراق سيارتين متوقفتين أمام منزل.. شرطة بيشة تَحُل اللغز

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تواصل – بيشة :

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة بيشة من ضبط شخصين ثبت تورطهما في إحراق سيارتين متوقفتين أمام أحد المنازل.

ونجح أفراد البحث والتحري الجنائي في الكشف عن غموض الحادث المتعمد في وقت قياسي.

وكان مجهول قد أضرم النار في سيارتين متوقفتين أمام أحد المنازل في محافظة بيشة، ولاذ بالفرار برفقة شخص آخر، فيما تضررت السيارتان، الأولى من نوع جيب لكزس والثانية جيب صالون.

وتمكن أفراد البحث الجنائي بمحافظة بيشة من القبض على الشخصين المتهمين في الحادثة في وقت قياسي رغم شح المعلومات بحسب مصادر.

وتم إحالة المتهمين للجهات المعنية، بعد جمع المعلومات والتحري والبحث لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة.