توقعات بغيوم وأمطار على 6 مناطق

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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