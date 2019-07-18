عضو «شورى» يدعو لمعاقبة المتلاعبين بأسعار الاستقدام المعلنة بـ«مُساند»

تواصل- الرياض:

قال عضو مجلس الشورى المتخصص في الشؤون القانونية، الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، إنه من الضروري وجود آلية قانونية بوزارة العمل لمعاقبة مكاتب الاستقدام غير الملتزمة بالتسعيرة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية والمُعلنة عنها في “مساند”.

وأضاف آل فاضل ان من أحقية المواطنين تقديم شكاوى ضد تلك المكاتب المخالفة حتى يتم تبيان الحقيقة، وكشف مدى تلاعب تلك المكاتب بالتسعيرة وإجبارهم على دفع فواتير أخرى ليس لها علاقة بما حددته “مساند”.

وأشار إلى أن على وزارة العمل تشجيع المواطنين لإرسال شكاواهم للوزارة عبر أرقامها المجانية ومواقع تواصلها الإلكترونية والخاصة بعدم التزام مكاتب الاستقدام بتسعيرة مساند. حسب “عكاظ”