تفاصيل الإطاحة بعصابة النصب والاحتيال بدعوى «حج النيابة»

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، من الإطاحة بعدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة؛ وذلك بعد أن رصدهم رجال التحريات أثناء قيامهم بالإعلان للراغبين في الحج عن المريض والعاجز وكبير السن بمقابل مالي.

وكان مركز شرطة العزيزية قد تسلم ثلاثة أشخاص من قِبل دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بعد أن رصد رجال التحريات بدوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة قيامهم بنشر إعلان نصب واحتيال في أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية، يفيد برغبتهم في القيام بالحج نيابة مقابل مبلغ مالي، يقدر بنحو 10 آلاف ريال.

وعلى الفور وجَّه قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رجال البحث السري بمتابعة الإعلانات، ورصد أصحابها، وبالفعل تواصل أفراد البحث والتحري مع أصحاب الإعلانات.

وتم عمل كمين مُحكم حيث تم ضبط المتهمين في أماكن مختلفة بمكة المكرمة، واتضح أنهم سعودي ومقيم باكستاني وآخر آسيوي، حيث أُعد محضر بالواقعة، وسُلِّم الأشخاص إلى مركز شرطة العزيزية، الذي بدوره أحال الأشخاص إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحكم الاختصاص.

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