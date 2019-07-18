مباحثات بين الرياض وموسكو لإطلاق أقمار صناعية

تواصل – وكالات:

قالت وكالة “نوفوستي” الروسية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن المملكة قد تستعين بروسيا لإطلاق عدد من أقمارها الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.

وأوضحت الوكالة أن مباحثات تجري حالياً بين خبراء صندوق الاستثمار المباشر الروسي وخبراء في صندوق الاستثمار الحكومي السعودي لتقييم جدوى المشروع.

وبحسب “روسيا اليوم”، أوضحت “نوفوستي” أن الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية، كان قد ناقش مواضيع التعاون في شؤون الفضاء بين البلدين، وتحديداً عزم السعودية على الاستعانة بصواريخ الفضاء الروسية في إيصال أقمار صناعية تابعة لها إلى الفضاء.

وأشارت الوكالة إلى أن نص البيان النهائي للاجتماع ذكر أن مشروع إطلاق الأقمار الصناعية السعودية الصغيرة، التي يبلغ وزنها أقل من 500 كيلوجرام إلى مدارات الأرض المنخفضة بواسطة صاروخ فضاء روسي قد تصل كلفته إلى 30 مليون دولار.

وأطلقت روسيا في السابق عدداً من الأقمار الصناعية السعودية باستخدام صواريخ “بروتون” الثقيلة، كأقمار ArabSat، واستعملت صواريخ “دنيبر” لإطلاق أقمار SaudiSat وSaudiComsat الصغيرة التابعة للسعودية.