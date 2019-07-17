جثمان المبتعث ضحية «شلالات نياجرا» يصل إلى جدة يوم الجمعة

تواصل – الرياض:

قال الدكتور محمد عداوي، قريب المبتعث قاسم عداوي الذي فُقد في شلالات نياجرا الأمريكية، إنه من المتوقع وصول جثمان الفقيد قادماً من كندا إلى نيويورك الأمريكية الليلة.

وأضاف العداوي: “اليوم يصل الجثمان على طيارة السادسة لبروكلين – نيويورك قادماً من تورينتو – كندا، وغداً الخميس – إن شاء الله – ننتقل على الخطوط السعودية، ونصل جدة بتوقيت السعودية الجمعة ظُهراً إذا لم يطرأ جديد”.

وتابع الدكتور “عداوي” أن السلطات الكندية طابقت البيانات والبصمات المرسلة لها من السلطات الأمريكية، وثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في الجانب الكندي قبل يومين تعود للمفقود السعودي.

يُذكر أن القنصلية في نيويورك قد كشفت قبل أسبوع على الأقل عن أنها باشرت بلاغاً بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية، وذلك بعد أن ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.