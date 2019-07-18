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بتوجيه خادم الحرمين.. استضافة مسن إندونيسي وعائلته لأداء الحج (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، باستضافة المعمر الإندونيسي “يوحي”، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

والتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي المعمر الإندونيسي “يوحي” في مقر السفارة بجاكرتا.

وأبلغ الثقفي، المعمر الإندونيسي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد باستضافته وعائلته لأداء فريضة الحج.

وأوصى الثقفي بإنهاء الإجراءات اللازمة له ولعائلته لدخولهم أراضي المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن المعمر الإندونيسي وعائلته قد نشروا مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بمساعدته على أداء فريضة الحج، مشتكياً من تقدم العمر وحالة الفقر التي يعيشها.

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