«التجارة» تعلن أسماء 114 متقدماً على وظائفها وتدعوهم للمطابقة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزارة الحج: تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج

وزارة الحج: تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج

بالأسماء.. «التعليم» تعلن عن المعلمين المنقولين للمستويين الخامس والسادس

بالأسماء.. «التعليم» تعلن عن المعلمين المنقولين للمستويين الخامس والسادس

قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل

قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل

ماذا قال والد مغدور النادي الرياضي في حي السويدي بالرياض؟

ماذا قال والد مغدور النادي الرياضي في حي السويدي بالرياض؟

«التجارة» تعلن أسماء 114 متقدماً على وظائفها وتدعوهم للمطابقة

«التجارة» تعلن أسماء 114 متقدماً على وظائفها وتدعوهم للمطابقة
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، أسماء 114 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ودعتهم إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية، وإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت التجارة، أن قائمة أسماء المرشحين والمرشحات، جاءت بناءً على نتائج منظومة التوظيف “جدارة” التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتي تشمل الدرجة العلمية، والمعدل التراكمي، والاختبار، وأقدمية التخرج.

يُذكر أن وزارة التجارة، كانت قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، في الرابع من شهر ذي القعدة 1440هـ الموافق السابع من يوليو 2019 على موقعها الإلكتروني.

D_r773sXkAE193X

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الحرس الوطني» تعلن عن وظائف جديدة.. إليك طريقة التقديم

«الحرس الوطني» تعلن عن وظائف جديدة.. إليك طريقة التقديم

جدة.. 40% من المحطات لم تلتزم بتوفير خدمات «مدى»

جدة.. 40% من المحطات لم تلتزم بتوفير خدمات «مدى»

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 68 متقدماً على وظائفها لمطابقة بياناتهم

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 68 متقدماً على وظائفها لمطابقة بياناتهم

مكة.. التشهير بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات

مكة.. التشهير بمنشأة تبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة
مقالات

تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة

المزيد
شرف البيت العتيق
تدوينات حرة

شرف البيت العتيق

المزيد
هذه السنة.. لن نسافر
تدوينات حرة

هذه السنة.. لن نسافر

المزيد
البر الأعمى!
مقالات

البر الأعمى!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>