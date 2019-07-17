متى يأخذ حجاج الداخل لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية؟.. «الصحة» تجيب

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أوضح مركز 937 التابع لوزارة الصحة أن اللقاحات اللازمة لحجاج الداخل، هي؛ الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين الذي تساءل قائلاً: “قبل سنتين أخذت تطعيماً للحج، لكن لا أذكر هل هو لقاح حمى شوكية أم إنفلونزا.. هل تنصحونني بالتطعيم مرة أخرى؟

وأوضح المركز أنه يتطلب كل عام أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، بينما لقاح الحمى الشوكية يكفي لخمس سنوات.

وتابع المركز أن ‏اللقاحات اللازمة على حجاج الداخل الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ويتطلب منك أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، أما لقاح الحمى الشوكية فيعطي مناعة لمدة خمس سنوات ولا يتطلب منك أخذه.