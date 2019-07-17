تفاصيل إنقاذ البحرية السعودية سفينة حربية بريطانية من زورق إيراني مفخخ

تواصل – الرياض:

تمكنت قوات البحرية السعودية، من إحباط هجوم إيرانيّ على سفينة حربية بريطانية كانت متجهة إلى الخليج العربي بغرض الاشتراك في حماية ناقلات النفط في المنطقة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية؛ فإن قارباً غير مأهول مفخخ بالمتفجرات، كان في طريقه إلى استهداف المدمرة “HMS Duncan” قبالة سواحل البحر الأحمر.

بدورها استطاعت القوات البحرية السعودية أن تكشف القارب الذي كان يترصد المدمرة، الذي كان يتوقع أن يُحدث فجوة كبيرة في جسم المدمرة في حال نجح في الارتطام بها.

وقال الضابط البحري السابق في البحرية الملكية البريطانية سيمون وارينغتون إن الميليشيات الحوثية وكلاء إيران يقومون بأعمال قذرة ويعدون تهديداً حقيقاً، ويُتوقع أن الحوثيين يقفون خلف القارب المفخخ الموجه عن بُعد.