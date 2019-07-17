1028 وافداً موقوفون في قضايا تتصل بالإرهاب.. وهذه الجنسية تتصدر

تواصل – فريق التحرير:

كشف آخر تحديث لقوائم الموقفين في سجون المباحث، عن وصول عدد السجناء الأجانب في المملكة بقضايا تتصل بالإرهاب وأمن الدولة إلى 1028 سجيناً.

ووفقاً لـ”نافذة تواصل”؛ فإن حملة الجنسية اليمنية يتصدرون الأجانب الموقوفين، حيث بلغ عددهم 358 موقوفاً، فيما جاء في المرتبة الثانية حملة الجنسية السورية بـ259 سجيناً، ثم المصرية بـ75 سجيناً، والباكستانية بـ73 سجيناً.

وأوضحت قوائم النزلاء أن عدد المواطنين المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب وصل إلى 4201 سجين، يشكلون 80.3% من السجناء والموقوفين، فيما توزعت النسبة المتبقية على وافدين من أكثر من 40 جنسية.