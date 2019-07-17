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مقتل 3 دبلوماسيين أتراك في هجوم بكردستان العراق.. بينهم نائب القنصل

مقتل 3 دبلوماسيين أتراك في هجوم بكردستان العراق.. بينهم نائب القنصل
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تواصل – وكالات:

قُتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق واثنان من الدبلوماسيين الأتراك في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق.

وذكرت وسائل إعلامية -في أنباء أولية- أن مسلحين اثنين أطلقا النار على الدبلوماسيين الأتراك الثلاثة بينما كانوا يتناولون الطعام في أحد المطاعم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان.

من جهتها طوقت قوات الأمن في كردستان العراق مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، فيما يجري البحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.

ويشرف مدير الأمن في كردستان العراق بنفسه على التحقيق في ملابسات الحادث، استناداً إلى كاميرات المراقبة في المكان، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها دبلوماسيين في مدينة أربيل شمالي العراق.

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