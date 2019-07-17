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ارتفاع أسعار النفط إثر إعلان بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط إثر إعلان بيانات المخزونات الأمريكية
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تواصل- وكالات:

شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بعد تراجع كبير سجّلته في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 57.68 دولار بعد أن هبطت 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

ووفق “رويترز” ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.60 دولار للبرميل، وأغلق العقدان على انخفاض 3.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، إلى 460 مليوناً وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وإذا تأكّد الانخفاض فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، وهو الأطول منذ بداية 2018.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي ما زال متوقفاً، يوم الثلاثاء، في أعقاب الإعصار باري، إذ إن معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وقال المكتب إن إنتاج 1.1 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج المنطقة و1.4 مليار قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفاً.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام، إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي، كان لها تأثيرٌ ضئيلٌ في المخزونات.

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