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نجران.. متابعة التوطين بالمستشفيات الخاصة ومحلات الذهب

نجران.. متابعة التوطين بالمستشفيات الخاصة ومحلات الذهب
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تواصل – واس :

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة ونشاط بيع الذهب والمجوهرات بالمنطقة، للتأكد من تطبيق القرار، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة منشآت صحية خاصة، حصرت خلالها 29 موظفاً سعودياً (17 موظفاً و 12 موظفة).

كما زارت اللجنة 43 محلاً لبيع الذهب والمجوهرات، حصرت خلاله 98 موظفاً سعودياً يعملون في المجال، دون رصد أي مخالفة لنظام التوطين في كلا النشاطين، علماً أن نشاط الذهب والمجوهرات يطبق قرار التوطين به 100% وجميع العاملين به سعوديين باستثناء عمال النظافة.

ودعا الدوسري، أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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