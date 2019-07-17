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عتق رقبتين من القصاص بعسير.. وأمير المنطقة يزور منازل أولياء الدم
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تواصل – فريق التحرير:

تنازل المواطن سعيد بن محمد بن مرعي القحطاني عن قاتل ابنه، كما تنازل أبناء المقتول جابر بن موسى بن جابر القحطاني عن قاتل أبيهم، وذلك بعد استجابتهم لشفاعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وخلال زيارة أمير المنطقة لذوي الدم بمنازلهم في مركز تمنية.

وقال الأمير تركي بن طلال إن نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد الملك المؤسس، رحمه الله، تقوم على قطعية وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، والانتصار للمظلوم مهما بلغ ضعفه من الظالم مهما بلغت قوته.

وأضاف: لكنها من جهة أخرى تسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها، إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق، إلى فضل العفو والتسامح والارتقاء فوق المألوف والنمطي؛ من خلال الدعوة إلى (العفو) الذي ندب الله تعالى إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه كل سائر على طريق العظماء الأقوياء في قوله تعالى: “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”؛ لأن العفو والتسامح والتصافي والألفة هي أقوى ضمانات العيش السامي والحياة الكريمة والمواطنة الفاضلة.

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