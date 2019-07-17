الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل

قتل صديقه السعودي ودفنه وهرب.. الحكم على الكويتي القاتل

ماذا قال والد مغدور النادي الرياضي في حي السويدي بالرياض؟

ماذا قال والد مغدور النادي الرياضي في حي السويدي بالرياض؟

حادث مأساوي لأسرة سعودية بجورجيا.. وفاة الزوج والزوجة وطفلهما

حادث مأساوي لأسرة سعودية بجورجيا.. وفاة الزوج والزوجة وطفلهما

خادم الحرمين يأمر باستضافة 200 من ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء الحج

خادم الحرمين يأمر باستضافة 200 من ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي لأداء الحج

«الحرس الوطني» تعلن عن وظائف جديدة.. إليك طريقة التقديم

«الحرس الوطني» تعلن عن وظائف جديدة.. إليك طريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر 94 وظيفة وفق المؤهلات العلمية المطلوبة حسب احتياج الجهات من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف ، ودعت الوزارة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي “جدارة”.

وأضافت: يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد القادم 18/ 11/ 1440هـ، وينتهي الساعة الـ12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440؛ وذلك عبر “جدارة”.

وتابعت الوزارة: يُشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات من خارج المملكة، وأن الأولوية للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوي.

وأردفت: جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 68 متقدماً على وظائفها لمطابقة بياناتهم

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 68 متقدماً على وظائفها لمطابقة بياناتهم

وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس بـ«التصنيع الوطنية».. الشروط وطريقة التقديم

وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس بـ«التصنيع الوطنية».. الشروط وطريقة التقديم

«الحرس الوطني» يُعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للتجنيد.. عبر هذا الرابط

«الحرس الوطني» يُعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للتجنيد.. عبر هذا الرابط

«جامعة الملك سعود»: وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين.. والتقديم الأحد

«جامعة الملك سعود»: وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين.. والتقديم الأحد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شرف البيت العتيق
تدوينات حرة

شرف البيت العتيق

المزيد
هذه السنة.. لن نسافر
تدوينات حرة

هذه السنة.. لن نسافر

المزيد
البر الأعمى!
مقالات

البر الأعمى!

المزيد
الطوفان القادم (12)
مقالات

الطوفان القادم (12)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>