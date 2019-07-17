«الحرس الوطني» تعلن عن وظائف جديدة.. إليك طريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توفر 94 وظيفة وفق المؤهلات العلمية المطلوبة حسب احتياج الجهات من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف ، ودعت الوزارة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي “جدارة”.

وأضافت: يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد القادم 18/ 11/ 1440هـ، وينتهي الساعة الـ12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440؛ وذلك عبر “جدارة”.

وتابعت الوزارة: يُشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات من خارج المملكة، وأن الأولوية للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوي.

وأردفت: جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.