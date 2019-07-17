ماذا قال والد مغدور النادي الرياضي في حي السويدي بالرياض؟

تواصل – فريق التحرير:

قال والد المدرب المغربي، الذي قُـتل طعناً أثناء أداء عمله في أحد الأندية الرياضية بحي السويدي في الرياض، إنه واثق من الأجهزة العدلية في المملكة في تحقيق العدالة.

وعبرت أسرة القتيل عن حزنها البالغ على فقد ابنهم “يوسف موج” البالغ من العمر 29 عاماً، فيما ذكر أصدقاؤه محاسن أخلاقه ونبله، مؤكدين على دور الأجهزة العدلية في الأخذ بحق المغدور.

وعبر والد الضحية في حديثه لقناة “شوف TV” الإلكترونية المغربية ” عن حزنه البالغ بفقده لابنه “يوسف” ، وقال : أنا مقهور على ولدي، أنا فقدت واحداً من أعز أبنائي، أنا فقدت بطلاً”، مضيفاً أن ابنه كان يحمل 12 دبلوماً في جميع الألعاب الرياضية؛ منها كمال الأجسام وكرة القدم، وحائز على عدة جوائز رياضية.

وكانت شرطة الرياض قد أعلنت عن تعرض مقيم مغربي الجنسية للاعتداء، خلال مزاولته لعمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض، من أحد المشتركين بالمركز، ما تسبب في مقتله بعد تلقيه طعنة بالصدر من سلاح أبيض ” سكين “.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن القبض على الجاني، وتبيّن أنه مواطن في العقد الثالث؛ حيث ضبط وبحوزته أداة الجريمة.