تعرف على أسعار الاستقدام الجديدة

تواصل – الرياض:

ارتفعت تكلفة الاستقدام من عدد من الدول، حيث بلغت قيمة المصاريف الإدارية المفروضة على عقد الاستقدام الموحد بلغت 3800 ريال، ووفقا لمصادر فإن تكلفة الاستقدام من الفلبين بلغت 25 ألف ريال، ومن بنجلاديش 15 ألف ريال، وأوغندا 12 ألف ريال وإثيوبيا 10 آلاف ريال.

وحذرت المصادر من ارتفاع الأسعار جراء الرسوم التشغيلية لخدمة القنوات البنكية المترتبة على العقد الموحد للاستقدام، مشيرة إلى أن تلك الرسوم التي سيدفعها المواطن تصل لنحو 3800 ريال كمصاريف رسوم داخلية، تشمل قيمة التأشيرة البالغة 2000 ريال والضريبة ورسوم استخراج التأشيرة.

وبينت المصادر، أن الوزارة تقتطع تلك المصاريف بتحويل المبلغ عبر إحدى القنوات البنكية، وأن المبالغ الإجمالية لرسوم القنوات البنكية الجديدة تتراوح بين 350 – 500 مليون ريال سنويا، حيث يقدر عدد التأشيرات بنحو مليون تأشيرة سنويا، وذلك بخلاف 157 مليون ريال رسوم التأشيرات. حسب “عكاظ”