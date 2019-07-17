بالصور.. هكذا ظهر القمر في الخسوف بسماء المملكة

تواصل – جدة:

شاهد المراقبون في مختلف مناطق المملكة، مساء أمس الثلاثاء، والساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حسب التوقيت المحلي الخسوف الجزئي للقمر الذي استمر قرابة ثلاث ساعات.

وقال رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه رصد دخول القمر إلى ظل الأرض، وعند ذروته العظمى (منتصف الخسوف) وقع أكثر من نصف قرص القمر في ظل كوكبنا، مشيرا إلى أنه تم توثيق الخسوف بالصور، إلى جانب تأكيد دقة الحسابات الفلكيّة في تحديد موعد بداية خسوف القمر ونهايته.

وأضاف: يعد خسوف القمر الجزئي من أقدم الطرق لإثبات شكل كوكبنا دون الحاجة إلى السفر إلى الفضاء الخارجي؛ حيث يلاحظ وبسهولة أن الظل الساقط على القمر متقوساً وهو يمثل حافة كوكبنا.