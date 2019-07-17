أخيرًا.. توقيع الاتفاق السياسي بين «المجلس العسكري» و«قوى التغيير» في السودان

تواصل – وكالات:

وقع طرفا التفاوض في السودان، المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، صباح اليوم الأربعاء، الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي الذي انتظره الشارع السوداني طويلا.

وبدأ الاجتماع بين وفدي التفاوض مساء أمس الثلاثاء بحضور الوسيطين الإفريقي والأثيوبي، قبل أن يتم إكمال الاتفاق والتوقيع عليه صباح اليوم ويتضمن قضايا المرحلة الانتقالية ولا يشمل الإعلان الدستوري.

وذكرت قوى الحرية والتغيير أن التوقيع على الوثيقة الثانية من الاتفاق السياسي المتعلقة بالشق الدستوري ستتم يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن الاجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تم تأجيله لأكثر من مرة، ليعود الطرفان لاستئناف الاجتماع أمس الثلاثاء، بعد التأجيل لأكثر من مرة منذ الخميس الماضي.