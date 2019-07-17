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هل الخسوف دليل على غضب الله في آخر الزمان؟.. «الخثلان» يُجيب

هل الخسوف دليل على غضب الله في آخر الزمان؟.. «الخثلان» يُجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد ‏‫الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، أن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، مفنداً بذلك الأقوال التي تقول بأن الخسوف دليلٌ على غضب الله، وبأنه يكثر في آخر الزمان.

ونشر حساب “منارات الهدى” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت وسم “خسوف_القمر_الجزئي” تغريدة للشيخ الخثلان جاء فيها: “القول بأن الخسوف كَثُر في آخر الزمان لا دليل عليه! لأن الكسوف والخسوف يمكن حسابهما قديمًا وحديثًا”.

وأضاف الخثلان: “القول بأن الخسوف دليل على غضب الله يحتاج إلى دليل، والثابت من الأدلة أنهما آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده”.

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