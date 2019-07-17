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سفينة حربية بريطانية ثالثة تتوجه إلى الخليج.. هذه مهمتها

سفينة حربية بريطانية ثالثة تتوجه إلى الخليج.. هذه مهمتها
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تواصل – وكالات:

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، وأضافت أن الخطوة لا علاقة لها بأزمة إيران الحالية.

ووفقاً لصحيفة التايمز البريطانية؛ فإن وزارة الدفاع أوضحت أنه سيتم إرسال السفينة الحربية دانكان، وهي فرقاطة من الفئة 45، إلى المنطقة لضمان استمرار الوجود الأمني البحري البريطاني بينما تخضع السفينة مونتروز، وهي فرقاطة من الفئة 23، لأعمال صيانة مخططة سلفاً.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم إرسال سفينة الإمداد ويف نايت إلى الخليج في بداية أغسطس، وفي وقت لاحق من العام سيتم إرسال السفينة كنت، وهي فرقاطة من الفئة 23، إلى المنطقة بدلاً من السفينة دانكان.

وقالت الوزارة: ”تلك التحركات المخططة منذ فترة طويلة لا تعكس تعزيزاً لتمركز المملكة المتحدة في المنطقة وهي روتينية“.

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