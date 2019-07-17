الأرصاد تتوقع سحباً رعدية وغباراً يعيق الرؤية بعدة مناطق غداً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق، غداً الأربعاء.

تشمل الحالة الجوية مناطق الرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية وأجزاءً من منطقة الجوف، والجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما توقعت الأرصاد استمرار تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان ومرتفعات عسير.

وأشارت الأرصاد إلى أن مدينة الدمام ستصل فيها درجة الحرارة غداً إلى 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة بالمملكة، وأبها 20 درجة مئوية تمثل الأدنى في المملكة.