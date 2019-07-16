مطاردة تنتهي بضبط مركبة مسروقة بالطائف

تواصل – فريق التحرير:

تمكن أفراد دوريات قوة أمن الطرق ببني سعد التابعة لمحافظة الطائف من الإطاحة بشخصين؛ حاولا الفرار من دورية بسيارة معمم على سرقتها، وبحوزتهما خمس قوارير مسكر، واتضح أن السائق عليه 13 تعميماً، ومطلوب.

وكانت دوريات أمن الطرق ببني سعد قد لاحظت سيارة من نوع جيب شاص بيضاء اللون، بدون لوحات أمامية وخلفية، مع تظليل كامل للسيارة، يحجب رؤية مَن بداخلها. وعند محاولة استيقاف السيارة رفض السائق الوقوف للدورية؛ فتمت متابعة السيارة واستيقافها.

وعند تفتيش السيارة وُجد بداخلها خمس قوارير، يُشتبه أن تكون من مادة العرق المسكر، وكذلك تعميم سرقة على السيارة لدى شرطة السلامة بمحافظة الطائف، وكذلك سائق السيارة وُجد عليه ١٣ تعميماً.

وتم تسليم القضية إلى جهة الاختصاص (شرطة السجن) لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.