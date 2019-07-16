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اختفاء ناقلة نفط بـ«مضيق هرمز».. أصابع الاتهام تشير لإيران

اختفاء ناقلة نفط بـ«مضيق هرمز».. أصابع الاتهام تشير لإيران
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تواصل – وكالات:

قالت وكالة أسوشييتد برس، إن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز، قد انجرفت نحو المياه الإيرانية وتوقفت عن بث موقعها قبل يومين؛ ما أثار مخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة، عن القبطان رانجيث رجا، من مركز “رفينيتيف” للمعلومات، اليوم (الثلاثاء)؛ أن الناقلة التي ترفع علم بنما لم تغلق نظام تتبعها الجغرافي خلال ثلاثة أشهر من تشغيلها حول الإمارات.

بدوره اتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إيران باحتجاز ناقلة النفط التي اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.

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