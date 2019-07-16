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مسؤول يكشف حقيقة السماح بفتح المحلات أوقات الصلاة

مسؤول يكشف حقيقة السماح بفتح المحلات أوقات الصلاة
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تواصل – الرياض:

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط المهندس خالد الدغيثر، حقيقة الأنباء المتداولة عن السماح بفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة.

وأكد الدغيثر في تصريحات تلفزيونية، أن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة لا يشمل فتح المحلات وقت الصلاة.

وقال الدغيثر: “إن جميع القرارات السابقة نافذة، والقرار الجديد لا علاقة له بفتح المحلات أوقات الصلوات”.

وتابع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط قائلاً: “قد يكون هناك لبس، لكن القرار لا يشمل ممارسة الأعمال التجارية وقت الصلاة”.

ولفت الدغيثر إلى أن الهدف من القرار هو تنظيم ممارسة الأعمال التجارية بعد ساعات العمل المسموح بها نظاماً وفق ضوابط واضحة وشفافة ولم يتطرق للسماح أو الإغلاق وقت الصلاة.

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