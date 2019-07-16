الليلة.. خسوف جزئي للقمر في سماء المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

7 قرارات مهمة في مجلس الوزراء.. مواعيد المحلات التجارية ونظام المشتريات الحكومية

7 قرارات مهمة في مجلس الوزراء.. مواعيد المحلات التجارية ونظام المشتريات الحكومية

وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات آلاف المعلمين والمعلمات

وزير التعليم يوجه بتحسين مستويات آلاف المعلمين والمعلمات

تنبيه من «التأمينات» لجميع موظفي وموظفات القطاع الخاص.. مزايا مهمة لا تفقدها

تنبيه من «التأمينات» لجميع موظفي وموظفات القطاع الخاص.. مزايا مهمة لا تفقدها

زوجة المبتعث «عداوي» تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل غرقه في شلالات نياجرا

زوجة المبتعث «عداوي» تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل غرقه في شلالات نياجرا

الليلة.. خسوف جزئي للقمر في سماء المملكة

الليلة.. خسوف جزئي للقمر في سماء المملكة
0

تواصل – واس:

يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، خسوفاً جزئياً للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ بمشيئة الله تعالى عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً، وينتهي 02:00 صباحاً.

أوضح ذلك رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبيناً أن هذا الخسوف سيشاهد في كل من قارات: آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الزعاق: 3 ظواهر فلكية اليوم.. وهكذا تتعامد الشمس على الكعبة (فيديو)

الزعاق: 3 ظواهر فلكية اليوم.. وهكذا تتعامد الشمس على الكعبة (فيديو)

مشروع «سعودي – روسي» لتصميم طائرة ركاب فوق صوتية

مشروع «سعودي – روسي» لتصميم طائرة ركاب فوق صوتية

خادم الحرمين: المملكة حريصة على أمن لبنان واستقراره

خادم الحرمين: المملكة حريصة على أمن لبنان واستقراره

قنصلية المملكة في هونج كونج لـ«المواطنين»: احذروا الاقتراب من الحدود

قنصلية المملكة في هونج كونج لـ«المواطنين»: احذروا الاقتراب من الحدود

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شرف البيت العتيق
تدوينات حرة

شرف البيت العتيق

المزيد
هذه السنة.. لن نسافر
تدوينات حرة

هذه السنة.. لن نسافر

المزيد
البر الأعمى!
مقالات

البر الأعمى!

المزيد
الطوفان القادم (12)
مقالات

الطوفان القادم (12)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>