الليلة.. خسوف جزئي للقمر في سماء المملكة

تواصل – واس:

يشاهد سكان المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، خسوفاً جزئياً للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ بمشيئة الله تعالى عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحاً، وينتهي 02:00 صباحاً.

أوضح ذلك رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبيناً أن هذا الخسوف سيشاهد في كل من قارات: آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.