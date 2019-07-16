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الأكبر بالشرق الأوسط.. اتفاقية لإنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية في الدمام

الأكبر بالشرق الأوسط.. اتفاقية لإنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية في الدمام
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تواصل – فريق التحرير:

وقع صندوق التنمية الصناعية اتفاقية مع شركة مصدر الطاقة البديلة “مصدر”، لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالدمام، بكلفة تصل إلى 100 مليون ريال.

ويعد هذا المصنع أكبر مصانع منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر” المهندس ماجد المبطي، إن الخطة التشغيلية والبرامج المعدة، تقضي بأن يكون المصنع قادراً على الإنتاج بنهاية العام.

وأشار المبطي إلى أن “مصدر” لديها شراكة استراتيجية مع شركة صينية، تعد من بين أكبر 5 شركات في العالم في مجال الطاقة الشمسية.

يُذكر أن المملكة تخطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بإنتاج نحو 60 غيغاواط بحلول عام 2030 منها 40 غيغاواط من إنتاج الطاقة الشمسية، كما تستهدف توطين 5 من المكونات الرئيسية لطاقة الرياح، و3 مكونات رئيسية للطاقة الشمسية على المدى القصير والمتوسط.

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