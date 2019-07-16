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نصائح للمحافظة على سلامة غذائك في الحج

نصائح للمحافظة على سلامة غذائك في الحج
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجموعة قيمة من النصائح لحجاج بيت الله الحرام، تساعدهم في المحافظة على سلامة الغذاء حتى لا يتعرضوا لأي مشاكل صحية، تعيقهم عن أداء الفريضة.

وذكرت الهيئة في تصميم إنفوجراف توعوي نشرته بحسابها على تويتر، أنه حتى يضمن الحاج سلامته أثناء الحج فمن الضروري أن يتأكد من تناول الوجبات من منشآت نظيفة ومصرح لها بالعمل، وأن يحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها، وأن يتجنب الباعة الجائلين، وأن يتأكد من تاريخ الصلاحية.

كما شددت الغذاء والدواء على أن يتجنب الحاج اللحوم المطهية غير تامة النضج، ومنتجات الحليب غير المبسترة، وأن يحافظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.

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