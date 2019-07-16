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طريقة استخراج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية خلال الحج

طريقة استخراج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية خلال الحج
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تواصل- الرياض:

قدمت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، شرحاً لطريقة طلب تصريح دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج للعمالة المنزلية إلكترونياً، عبر حساب المستفيد في المنصة.

وأوضحت المنصة أن طريقة الوصول للخدمة من خلال موقع أبشر، واختيار الجوازات من أيقونة خدماتي، ثم اختيار “تصريح الدخول لمكة المكرمة”.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت منع دخول المقيمين والمركبات إلى مكة المكرمة بداية من 25 شوال وحتى العاشر من ذي الحجة، واستثنت من يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج كان قد صدر من الجهة المختصة.

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