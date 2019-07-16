تنظيم الكهرباء: 6 حالات لا يحق فيها فصل الخدمة عن المستفيد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ضمن حملتها التوعوية “وش لك وش عليك”، وجود 6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي عن المستفيد في حالة عدم السداد.

وشددت الهيئة على أنه لا يحق لمقدم الخدمة فصل التيار الكهربائي عن المشترك لعدم السداد عند وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، وبعد الساعة 12 ظهراً، وخارج أوقات الدوام الرسمي لمقدم الخدمة.

ومن ضمن الحالات التي ذكرتها الهيئة أيضاً: خلال شهر رمضان المبارك، وأثناء فترة الاختبارات، وفي حال وجود مريض لدى المستهلك بحاجة ماسة لأجهزة موصلة بالكهرباء؛ وذلك لمشتركي الاستهلاك السكني فقط في الحالات الثلاث الأخيرة.