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بالصور.. خادم الحرمين يغادر إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

بالصور.. خادم الحرمين يغادر إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام
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تواصل – واس:

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

حفظه الله وأمده بعونه وتوفيقه .

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز وأصحاب الفضيلة والمعالي وقادة القطاعات العسكرية.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كل من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – كل من معالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

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