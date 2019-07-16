تنبيه من «التأمينات» لجميع موظفي وموظفات القطاع الخاص.. مزايا مهمة لا تفقدها

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تواصل – فريق التحرير:

نبهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأهمية تحقق الموظف أو الموظفة بالقطاع الخاص من تسجيله في التأمينات الاجتماعية من قبل صاحب العمل، والتثبت من صحة أجره المسجل في النظام، ليتجنب حرمانه وعائلته من المنافع والمزايا التي سيحصل عليها عند تسجيله.

وأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات حملة توعوية لحفظ حقوق موظفي وموظفات القطاع الخاص، تحت شعار (شيك على تسجيلك) في يوليو الجاري.

وتهدف الحملة للتعريف بمدى أهمية هذه الخطوة للموظف، وكذلك تحذير أصحاب العمل من العقوبات والتبعات التي يتعرضون لها في حال عدم تسجيل موظفيهم أو عدم تقييد الأجر الحقيقي للموظف

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله بن محمد العبد الجبار أن المؤسسة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق كافة عملائها من المشتركين السعوديين وغير السعوديين، مهيباً بالملتحقين بالعمل على أهمية التأكد من تسجيلهم في النظام، والتأكد من صحة الأجر المسجل من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

من جانب آخر نبه العبد الجبار إلى أن عدم تسجيل صاحب العمل للموظفين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية يعد تحايلاً على أحكام النظام ويسلبهم حقوقهم بتقاضي المقدار العادل مستقبلاً من المعاشات أو التعويضات عن إصابات العمل أو تعويضات التعطل عن العمل ومعاشات أفراد أسرهم بعد وفاتهم، مبيناً أنه سيتم احتسابها بناءً على الأجور المسجلة, مشدداً على ضرورة التزام أصحاب العمل بأحكام النظام والمبادرة بتسجيل كافة الموظفين لديهم وفق أجورهم الصحيحة.

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