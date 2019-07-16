«العقاري»: حصولك على التمويل المدعوم خلال «24 ساعة».. من «16 جهة»

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تواصل – فريق التحرير:

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي خلال ملتقى سكني الذي نظمته وزارة الإسكان أمس الاثنين، أن الصندوق يقدم الدعم لأكثر من 12 ألف مستفيد جديد شهرياً.

وأفاد العمودي أن الصندوق يخطط للوصول إلى 15 ألف مستفيد قبل نهاية العام الجاري ، فيما سيتم  الإعلان عن آخر المستفيدين من قوائم الانتظار في الصندوق مطلع عام 2020.

وكشف العمودي أن المواطن يمكنه الحصول على تمويله المدعوم من 16 جهة تشمل البنوك والشركات التمويلية خلال 24 ساعة.

وأعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 12.4 ألف أسرة من المسجّلين في قائمتي الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بينها 4.7 ألف أسرة سكنت منازلها، ليصل بذلك إجمالي الأسر المستفيدة في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 80 ألف أسرة، وسكنت 38 ألف أسرة من إجمالي المستفيدين بشكل فعلي في مختلف مناطق المملكة.

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