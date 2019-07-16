 ‏كيف يمكن الإبلاغ عن جرائم الرشوة .. «المباحث الإدارية» توضح ‫

تواصل – فريق التحرير:

حثت المباحث الإدارية، المواطنين والمقيمين على التواصل معها، باعتبارها الجهة المختصة والمخولة بتلقي بلاغات جرائم الرشوة.

وخصصت المباحث وسائل للتواصل معها وتلقي البلاغات عبر رقم الهاتف المجاني 908، بجانب استقبال البلاغات عبر البريد الالكتروني980@pss.gov.saورقم الفاكس 011/4420057.

وبثت المباحث الإدارية رسالة sms اليوم الثلاثاء نصت على التالي: “أخي المواطن.. أخي المقيم

المباحث الإدارية هي الجهة المختصة والمخولة بتلقي البلاغات عن جرائم الرشوة، لا تتردد بالتواصل على الهاتف المجاني 980

أو البريد الإلكتروني

980@pss.gov.sa

أو الفاكس رقم: 011/4420057