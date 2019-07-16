«غرفة الشرقية» تطلق برنامج «التميز الوظيفي في بيئات العمل»

تواصل – واس :

أطلقت غرفة الشرقية أمس برنامج “التميز الوظيفي في بيئات العمل” المخصص لتدريب السيدات طالبات العمل، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة نوف بنت عبدالعزيز التركي، ونائبة رئيسة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية آلاء محمد المدلج، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

ويتناول البرنامج التواصل الفعال وكيفية قياسه لدى الفرد والتعرف على الأنظمة التمثيلية المختلفة، واستراتيجيات التواصل مع الرؤساء والزملاء والعملاء، وإدارة الوقت وتنظيم المواعيد وأولويات العمل، بالإضافة إلى استراتيجيات تنظيم الوقت بفعالية للموظف المحترف، وضغوط بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

كما يتناول البرنامج استراتيجيات الناجحين في التعامل مع ضغوط العمل، والأساليب الفعالة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وأخلاقيات العمل ودورها في تطوير الإنتاجية، وتأثير الالتزام في أخلاقيات العمل على الأداء الخاص والعام، بالإضافة إلى مفهوم ومكونات الثقافة المؤسسية، وأخلاقيات العمل ضرورة إدارية، والمعايير الأخلاقية في بيئات العمل.

ويأتي البرنامج استمراراً للمبادرة الوطنية للغرفة لتدريب وتأهيل 3000 طالب عمل، للعمل في 12 نشاطاً ومجالاً اقتصادياً يقتصر العمل فيها على المواطنين السعوديين.