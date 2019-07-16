جدة.. 40% من المحطات لم تلتزم بتوفير خدمات «مدى»

تواصل – جدة:

شهدت جدة، أول أمس، البداية الفعلية لجولات مفتشي وزارة التجارة والاستثمار الهادفة للتأكد من وجود أجهزة البيع داخل المحطات، وذلك بعد المهلة التي منحن للمحطات لتوفير خدمة مدى.

وكشفت جولة ميدانية على أكثر من 28 محطة، أن 40% منها لم تلتزم بتنفيذ القرار، وتشمل المحطات الصغيرة التي يقع أكثرها داخل الأحياء السكنية، بينما نجد أن المحطات الكبيرة قد التزمت بالتنفيذ، خاصة على الطرق السريعة، كما كشفت الجولة أن من بين 6 محطات على طريق المدينة، لم تلتزم محطة واحدة بتوفير خدمة مدى، وداخل جدة التزمت 11 محطة من بين 20 محطة تم المرور عليها.

أما في المنطقة الشرقية، فقد التزمت المحطات الكبيرة بتوفير خدمة مدى، إضافة إلى توفير الكاش، وتفاوتت النسبة في عدم الالتزام في المحطات الصغيرة. حسب “الوطن”.