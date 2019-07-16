حادث مروري يخلف 11 إصابة متفرقة في عسير

تواصل – فريق التحرير :

أسفر حادث تصادم وقع أمس الاثنين ،على طريق بللسمر شمال عسير عن وقوع 11 إصابة متفرقة.

وباشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير الحادث المروري فور تلقيها البلاغ عند الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساء الأمس.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن أربعة فرق إسعافيه للهلال الأحمر بعسير باشرت حادث التصادم الذي وقع على طريق بللسمر باتجاه تنومة.

وأوضح الشهري أن الفرق قامت بإسعاف 11 إصابة متفرقة ، بينها 4 حالات خطيرة وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر، فيما تم نقل بقية الحالات عن طريق جهات أخرى شاركت بالحادث من بينها 4 حالات نقلت عن طريق المواطنين.