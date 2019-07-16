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الزعاق: 3 ظواهر فلكية اليوم.. وهكذا تتعامد الشمس على الكعبة (فيديو)

الزعاق: 3 ظواهر فلكية اليوم.. وهكذا تتعامد الشمس على الكعبة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تشهد المملكة اليوم الثلاثاء، ثلاث ظواهر فلكية، على رأسها تعامد الشمس على الكعبة المشرفة مع حلول أذان الظهر.

وأضاف الزعاق عبر مقطع فيديو قصير بثه على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “توتير”، أن الظاهرتين الفلكيتين الأخريين اللتين ستشهدهما المملكة اليوم هما خسوف جزئي للقمر يستمر لمدة ثلاث ساعات، واقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.

وأوضح كيفية تعامد الشمس على الكعبة بقوله: “الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر على الحرم، وجميع الذين يشاهدون الشمس في هذه اللحظة سيكونون مستقبلين القبلة، فكل من بالكرة الأرضية في وقت الظهر ويشاهدون الشمس فهم مستقبلون للقبلة”.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: ثلاث ظواهر فلكية تحدث الثلاثاء:

1- تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر على مكة، وهو اتجاه القبلة على مستوى العالم.

2- خسوف جزئي للقمر مُشاهَد عندنا في السعودية والخليج، ويستمر قرابة الثلاث ساعات، يبدأ من ١١م، وينتهي ٢ص.

3- اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.

 

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