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تفاصيل الإطاحة بلص سرق 100 ألف ريال بـ«كعكية مكة»

تفاصيل الإطاحة بلص سرق 100 ألف ريال بـ«كعكية مكة»
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في تحريات وبحث شرطة الكعكية، مقيماً متهماً بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف ريال من أحد المنازل غرب مكة.

وتلقى مركز شرطة الكعكية بلاغاً عن وقوع سرقة من خزنة بأحد المنازل بكعكية مكة تحوي مبلغاً يقدر بـ 100 ريال.

وعلى الفور، وجه مدير شرطة العاصمة المقدسة مدير شرطة الكعكية بالبحث عن الجناة وتولي ملف القضية، وبدوره عكف رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية على تتبع خيوط القضية، حيث تم متابعة أحد المشتبه بهم، ومن خلال البحث والتحري تمت مداهمته في منزله الواقع في أحد الأحياء القديمة في المسفلة، وضبط بحوزته المبلغ كاملاً قبل أن يقوم بالتصرف فيه.

وتبين من التحقيقات أنه مقيم بنغالي في العقد الخامس من العمر، وتم أخذ أقواله ورفع ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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