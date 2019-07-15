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بالأسماء.. «الصحة» تدعو 68 متقدماً على وظائفها لمطابقة بياناتهم

بالأسماء.. «الصحة» تدعو 68 متقدماً على وظائفها لمطابقة بياناتهم
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 68 متقدماً ومتقدمة لمطابقة بياناتهم بدلاً عن الذين لم يطابقوا بياناتهم، وذلك بداية من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٧/١٦م ولمدة يومين فقط؛ وذلك لاستكمال إجراءات الترشيح.

وطالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات عند استكمال الإجراءات، اصطحاب الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

كما أهابت بالمتقدمين اصطحاب عددٍ من الأوراق لدى أي من فروع المديريات الصحية، ومنها: شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وصورة شمسية إلى جانب إرفاق معادلة لجنة المعادلات ومفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات الخارجية.

وأشارت “الصحة” إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقاً لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدةً أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيُعدُّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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